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«Неразвитая личность»: голкипера «Динамо» оскорбили за шутку про женщин

Экс-президент «Локомотива» Смородская назвала голкипера Лунева неразвитым

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская резко отреагировала на сексистское высказывание голкипера московского «Динамо» Андрея Лунева, который пошутил об уровне зарплат в женском футболе. Ее слова приводит Sport24.

«В России это сохраняется, но у нас и нет такой посещаемости женских матчей. Везде, в том числе и в Европе, полные стадионы на играх женских команд. И во Франции, и в Великобритании, и в Германии полные трибуны. А с Луневым я даже не хочу дебатировать. Он очень неразвитая личность», — заявила Смородская.

4 декабря Лунев с шуткой ответил на вопрос о том, должны ли женщины в футболе зарабатывать наравне с мужчинами.

«Нет, конечно. Потому что женщины должны заниматься домашним очагом. Конечно же, это шутка», — заявил Лунев.

Луневу 33 года. В текущем сезоне он провел за столичный клуб 15 матчей во всех турнирах, пять встреч он сыграл «на ноль». Всего он пропустил 16 голов.

18 июня 2024 года Лунев стал игроком «Динамо», перейдя на правах свободного агента. Контракт был заключен до лета 2026 года. 20 июля Лунев дебютировал за московскую команду в матче в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», выйдя с стартовый состав (3:1).

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