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Были названы самые дорогие футболисты РПЛ

Четыре игрока «Зенита» вошли в топ-10 самых дорогих в РПЛ
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Футбольный клуб «Зенит»

19 марта интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, которые выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на их официальном сайте.

Первую строчку в обновленном списке занял новичок петербургского «Зенита» нападающий Луис Энрике — его оценили в €25 млн. Вторую позицию поделили полузащитник «сине-бело-голубых» Вендел и хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (€20 млн).

Далее расположился нападающий «Динамо» Константин Тюкавин — €16 млн. По €15 млн, по мнению Transfermarkt, стоят Ливай Гарсия, Манфред Угальде (оба — «Спартак») и Максим Глушенков («Зенит»). Хавбек «Спартака» Эсекьель Барко и нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — €14 млн. Замкнул десятку аргентинец Лусиано Гонду из «Зенита» — его стоимость оценили в €12 млн.

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар». У коллектива Мурада Мусаева в активе 46 очков. Также в тройке призеров располагаются «Спартак» и «Зенит» — у них по 43 балла, но «красно-белые» идут выше по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что после матча РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» были задержаны десять фанатов.

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