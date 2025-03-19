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В Германии ограбили дом бывшего игрока «Динамо»

Bild: в Германии обокрали дом бывшего нападающего «Динамо» Кураньи
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Global Look Press

Неизвестные ограбили дом бывшего нападающего московского «Динамо» и сборной Германии по футболу Кевина Кураньи в немецком городе Штутгарт. Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.

«В прошлую пятницу Кураньи вернулся домой около 22:40. Именно тогда он сделал шокирующее открытие: в его дом проникли грабители, которые все еще находились внутри! Он попытался преследовать двух неизвестных мужчин», — говорится в источнике.

В конечном итоге грабители смогли скрыться. Общий ущерб оценивается примерно в €150 тыс.

За «Динамо» Кураньи выступал с 2010 по 2015 год. За это время он провел 151 матч, в которых забил 56 мячей и сделал 24 результативные передачи.

Кураньи завершил карьеру в 2016 году. Последним клубом немецкого футболиста панамского происхождения стал немецкий «Хоффенхайм». До «Динамо» он выступал за «Штутгарт» и «Шальке-04» также из Германии. За национальную команду Кураньи провел 52 игры. В составе сборной Германии он стал серебряным призером Евро-2008.

Ранее Кураньи признался в любви к России.

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