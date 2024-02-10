Экс-футболист сборной Германии признался в любви к России

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи в интервью «Матч ТВ» заявил, что наслаждался футболом в России.

«Когда я был здеcь, ко мне отноcилиcь очень хорошо. У меня были отличные отношения cо вcеми работниками клуба, фанатами «Динамо». Я играл здеcь пять лет, наcлаждалcя футболом в Роccии», — заявил немец. Он также отметил, что благодаря этому сохранил связь с Россией и клубом.

Отвечая на блиц-вопросы, Кураньи назвал Россию изумительной страной, где живет много хороших людей, а «Динамо» — клубом, который находится в его сердце.

За «Динамо» Кураньи выступал с 2010 по 2015 год. За это время он провел 151 матч, в которых забил 56 мячей и сделал 24 результативные передачи.

Кураньи завершил карьеру в 2016 году. Также он известен по выступлениям за «Штутгарт», «Шальке-04» и «Хоффенхайм». В активе Кураньи 52 матча за сборную Германии.

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