Депутат Журова: на матч сборных НХЛ и КХЛ Трамп может выйти с клюшкой для гольфа

Депутат Журова считает, что Путин может сыграть в матче сборных НХЛ и КХЛ

Депутат Государственной думы России Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» предположила, что Владимир Путин может сыграть в матче между сборными Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Я считаю, что было бы идеально, если бы какое-то пусть, и небольшое, время в составе звездной пятерки сыграл Владимир Владимирович Путин. Провел бы вбрасывание, сыграл бы какое-то время. Со стороны США можно тоже выставить такую пятерку. Я даже предположила, что на вбрасывание Трамп может выйти с клюшкой для гольфа, Владимир Владимирович — с хоккейной. Оба президента активно занимаются спортом, оба президента могут продемонстрировать, что спорт сближает. Это было бы важным посылом для всего мира, что спорт помогает примиряться, выстраивать отношения», — сказала Журова.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ.

Ранее Вячеслав Фетисов отреагировал на идею Путина о матче между игроками НХЛ и КХЛ.