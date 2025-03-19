Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журова о матче между сборными КХЛ и НХЛ: многие города России захотят провести эту игру

Журова: для меня было очевидно, что будет матч между сборными КХЛ и НХЛ
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Государственной думы России Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила, что многие города России захотят провести у себя встречу между сборными, составленными из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Во-первых, я этот матч предвосхищала. Когда Путин и Трамп встретились, я сказала, что будет договоренность о хоккейном матче. Мне задавали вопрос о том, можно ли между Россией и США провести футбольный матч, но я ответила, что встретятся хоккейные сборные. Для меня это было очевидно. Где матч состоится? Этот вопрос можно решить. Многие захотят этот матч у себя провести. Татарстан, Санкт-Петербург, Москва захотят принять встречу. ФХР решит, где организовать игру. Они примут правильное решение.

Может быть такой вариант, что будет интернациональная выставочная встреча, чтобы продемонстрировать что россияне играют в НХЛ, а в КХЛ тоже играют иностранцы. Такой вариант тоже возможен. Если нет, то пускай тогда Овечкин и другие наши звезды из НХЛ играют в команде КХЛ», — сказала Журова.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ.

Ранее стало известно, где может пройти матч между НХЛ и КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами