Журова о матче между сборными КХЛ и НХЛ: многие города России захотят провести эту игру

Журова: для меня было очевидно, что будет матч между сборными КХЛ и НХЛ

Депутат Государственной думы России Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила, что многие города России захотят провести у себя встречу между сборными, составленными из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Во-первых, я этот матч предвосхищала. Когда Путин и Трамп встретились, я сказала, что будет договоренность о хоккейном матче. Мне задавали вопрос о том, можно ли между Россией и США провести футбольный матч, но я ответила, что встретятся хоккейные сборные. Для меня это было очевидно. Где матч состоится? Этот вопрос можно решить. Многие захотят этот матч у себя провести. Татарстан, Санкт-Петербург, Москва захотят принять встречу. ФХР решит, где организовать игру. Они примут правильное решение.

Может быть такой вариант, что будет интернациональная выставочная встреча, чтобы продемонстрировать что россияне играют в НХЛ, а в КХЛ тоже играют иностранцы. Такой вариант тоже возможен. Если нет, то пускай тогда Овечкин и другие наши звезды из НХЛ играют в команде КХЛ», — сказала Журова.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ.

Ранее стало известно, где может пройти матч между НХЛ и КХЛ.