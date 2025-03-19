Сердце экс-капитана «Автомобилиста» могло остановиться из-за передозировки наркотиками

Остановка сердца бывшего капитана «Автомобилиста» Федора Малыхина могла произойти из-за передозировки наркотиками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации источника, за три дня до смерти спортсмен перестал выходить с родными на связь. Отец Малыхина решил проверить сына и приехал к нему на квартиру, где и обнаружил его мертвым. Тело Малыхина отправлено на судмедэкспертизу.

О смерти Малыхина стало известно 18 марта.

Малыхин провел в Континентальной хоккейной лиге 548 матчей, в которых набрал 220 (107 + 113) очков. Хоккеист в своей карьере также выступал за казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь», омский «Авангард».

Малыхин родился 13 ноября 1990 года. Он начал карьеру в 2007 году в команде «Автомобилист-2». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дебютировал в составе «Автомобилиста» в 2011 году. На матче Звезд КХЛ 2014 играл за команду «Восток».

С 2023 года Малыхин находился без клуба. Его последним клубом был «Авангард». Он выступал за клуб из Омска с 2022 года. Всего в КХЛ он провел 497 матчей, забросив 98 шайб.

Ранее экс-хоккеист сборной Германии умер в возрасте 26 лет.