Экс-хоккеист сборной Германии умер в возрасте 26 лет

Бывший нападающий сборной Германии по хоккею Тобиас Эдер скончался скончался на 27-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает Tagesschau.
Последним клубом Эдера стал «Айсбарен» из чемпионата Германии, с которым он стал победителем первенства страны. Также хоккеист выступал за национальную немецкую команду разных возрастов. На чемпионате мира-2024 Эдер сыграл три встречи и забил одну шайбу.
Ранее основатель хоккейного клуба «Сталкер», выступающего в Ночной хоккейной лиге, Алексей Зайцев скончался на 55-м году жизни.
«Вчера не стало Алексея Владимировича Зайцева. Нашего дорогого друга, отличного хоккеиста, руководителя хоккейной команды «Сталкер» и нашей арены», — указано в заявлении команды.
Зайцев на юношеском уровне представлял московское «Динамо», где играл вместе с Алексеем Жамновым, и ЦСКА, за который выступали Павел Буре, Сергей Зубов, Александр Могильный.
Ранее тренер олимпийской чемпионки умер в возрасте 80 лет.