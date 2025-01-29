Экс-хоккеист сборной Германии умер в возрасте 26 лет

Бывший хоккеист сборной Германии Тобиас Эдер скончался в возрасте 26 лет

Бывший нападающий сборной Германии по хоккею Тобиас Эдер скончался скончался на 27-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает Tagesschau.

Последним клубом Эдера стал «Айсбарен» из чемпионата Германии, с которым он стал победителем первенства страны. Также хоккеист выступал за национальную немецкую команду разных возрастов. На чемпионате мира-2024 Эдер сыграл три встречи и забил одну шайбу.

Ранее основатель хоккейного клуба «Сталкер», выступающего в Ночной хоккейной лиге, Алексей Зайцев скончался на 55-м году жизни.

«Вчера не стало Алексея Владимировича Зайцева. Нашего дорогого друга, отличного хоккеиста, руководителя хоккейной команды «Сталкер» и нашей арены», — указано в заявлении команды.

Зайцев на юношеском уровне представлял московское «Динамо», где играл вместе с Алексеем Жамновым, и ЦСКА, за который выступали Павел Буре, Сергей Зубов, Александр Могильный.

Ранее тренер олимпийской чемпионки умер в возрасте 80 лет.