Бывший капитан хоккейного «Автомобилиста» Малыхин найден мертвым

Экс-капитан хоккейного клуба «Автомобилист» Федор Малыхин найден мертвым в своей квартире, сообщает Telegram-канал «Берегись автомобиля!».

«Спорт-Экспресс» сообщил, что один из бывших одноклубников хоккеиста подтвердил смерть игрока.

Также Малыхин выступал за казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь», омский «Авангард».

Малыхин родился 13 ноября 1990 года. Он начал карьеру в 2007 году в команде «Автомобилист-2». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дебютировал в составе «Автомобилиста» в 2011 году. На матче Звезд КХЛ 2014 играл за команду «Восток».

С 2023 года Малыхин находился без клуба. Его последним клубом был «Авангард». Он выступал за клуб из Омска с 2022 года. Всего в КХЛ он провел 497 матчей, забросив 98 шайб.

Ранее экс-хоккеист сборной Германии умер в возрасте 26 лет.