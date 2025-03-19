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«Не стоит смешивать спорт и политику»: в Бельгии выступили за возвращение России на ОИ

Капитан сборной Бельгии Деру поддержал идею допустить Россию на Олимпиаду
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Роман Кручинин/РИА Новости

Волейболист «Зенит-Казань» и капитан национальной команды Бельгии Сэм Деру высказался за то, чтобы допустить сборную России на Олимпийские игры, отметив, что не стоит мешать спорт и политику. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не стоит смешивать спорт и политику, это несправедливо по отношению к российским спортсменам, они посвятили всю свою жизнь любимому делу, у них тоже есть свои мечты и амбиции. И потенциал выиграть Олимпиаду! Без России Олимпиада в волейболе уже не такая интересная. Так что я буду только приветствовать возвращение сборной России, и порадуюсь за своих друзей», — сообщил Деру.

Сборную России по волейболу и волейбольные клубы отстранили от международных турниров и Олимпиад после начала специальной военной операции на Украине. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек. 25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее в Италии назвали безумием санкции против российских спортсменов.

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