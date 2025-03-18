Тренер сборной Италии назвал безумием санкции против российских спортсменов

Главный тренер женской сборной Италии по волейболу Хулио Веласко назвал безумием санкции против российского спорта, передает La Stampa.

«В волейболе их отсутствие серьезное как у мужчин, так и у женщин. Я думаю и о легкой атлетике, баскетболе и многих других видах спорта. Спортивные санкции против России — это безумие», — сказал Веласко.

Также Веласко отметил, что с точки зрения соревнований ощущается отсутствие такой спортивной державы, как Россия.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее российских фехтовальщиков допустили до чемпионата мира.