«Все хотят увидеть, как Овечкин сделает это»: трехкратный обладатель Кубка Стэнли о рекорде

Трехкратный победитель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» и нападающий «Детройта» Патрик Кейн признался, что ждет момента, когда российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Я думаю, все, кто играет в хоккей, с нетерпением ждут, когда у него появится шанс побить этот рекорд. Все хотят увидеть, как Овечкин сделает это», — сказал Кейн.

Овечкину осталось оформить семь голов, чтобы повторить рекорд Гретцки.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Детройтом», который прошел в ночь на 19 марта, завершился со счетом 4:1 в пользу «столичных». Овечкин не забил, но записал на свой счет голевую передачу.

НХЛ вновь изменила дату, в которую Овечкин может побить рекорд Гретцки. Средний показатель голов за матч в текущем сезоне в Овечкина теперь составляет 0,65 (матчем ранее было 0,66), что позволяет ему установить новый рекорд в домашней игре с «Коламбус Блю Джекетс» 14 апреля (было в игре с «Коламбусом» 12 апреля). Если брать карьерную результативность (0,60), то Овечкин сможет побить рекорд на два дня позже — 16 апреля в игре с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее в «Вашингтоне» ответили, будет ли Овечкин пропускать матчи регулярного чемпионата НХЛ.