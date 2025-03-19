НХЛ вновь изменила дату, в которую Овечкин может побить рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) после матча регулярного чемпионата между «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройд Ред Уингз» вновь обновила прогноз по дате, в которую российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин может побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Средний показатель голов за матч в текущем сезоне в Овечкина теперь составляет 0,65 (матчем ранее было 0,66), что позволяет ему установить новый рекорд в домашней игре с «Коламбус Блю Джекетс» 14 апреля (было в игре с «Коламбусом» 12 апреля). Если брать карьерную результативность (0,60), то Овечкин сможет побить рекорд на два дня позже — 16 апреля в игре с «Нью-Йорк Айлендерс».

Матч между «Вашингтоном» и «Детройтом» завершился со счетом 4:1 в пользу «столичных». Овечкин не забил, но записал на свой счет голевую передачу.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс», которая состоялась в ночь на 16 марта и завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Таким образом, он отстает от Гретцки на семь голов, а чтобы побить рекорд, ему нужно поразить ворота соперников восемь раз.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 21 марта против «Филадельфии Флайерз», стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» ответили, будет ли Овечкин пропускать матчи регулярного чемпионата НХЛ.