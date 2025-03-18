В НХЛ отреагировали на вероятный матч с КХЛ после разговора Путина и Трампа

НХЛ: с нами не связывались по поводу матча с КХЛ после разговора Путина и Трампа

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил возможность проведения матча между сборными лиги и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), идею которого в телефонном разговоре одобрили президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Дэйли подчеркнул, что в НХЛ не знают подробностей об этом разговоре.

«Очевидно, мы согласны, что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей. Мы видели это много раз в хоккее. Пока с нами не связывались по этому поводу, и у нас нет никаких текущих планов по организации или участию в подобных играх, упомянутых в сегодняшнем обсуждении», — подчеркнул он.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

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