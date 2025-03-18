Чемпион «Больших шлемов» объяснил, как Мирре Андреевой стать лучшей в мире

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном, 20-ти турниров АТР, финалист двух турниров «Большого шлема» и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, а также чемпион двух «шлемов» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил текущее место 17-летней Мирры Андреевой в мировом туре.

«Она на сегодняшний день является одной из лучших. Да, выиграла два турнира, молодец, но, чтобы быть лучшей, нужно постоянно играть на очень высоком уровне. Надеюсь, это будет происходить в недалеком будущем», — подчеркнул специалист.

Мирра Андреева в 17 лет установила уникальное достижение, выиграв два турнира престижной категории WTA 1000 (второй после турниров «Большого шлема») подряд. После триумфа в Индиан-Уэллс, где россиянка в полуфинале одолела вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши, а в финале была сильнее лидера мирового рейтинга Арины Соболенко из Белоруссии, она поднялась с одиннадцатой на шестую строчку в рейтинге WTA.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева получила неожиданное поздравление с победой на турнире в США.