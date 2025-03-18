Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпион «Больших шлемов» объяснил, как Мирре Андреевой стать лучшей в мире

Экс-теннисист Ольховский: Мирре Андреевой нужно выигрывать стабильно
close
Mark J. Terrill/AP

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном, 20-ти турниров АТР, финалист двух турниров «Большого шлема» и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, а также чемпион двух «шлемов» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил текущее место 17-летней Мирры Андреевой в мировом туре.

«Она на сегодняшний день является одной из лучших. Да, выиграла два турнира, молодец, но, чтобы быть лучшей, нужно постоянно играть на очень высоком уровне. Надеюсь, это будет происходить в недалеком будущем», — подчеркнул специалист.

Мирра Андреева в 17 лет установила уникальное достижение, выиграв два турнира престижной категории WTA 1000 (второй после турниров «Большого шлема») подряд. После триумфа в Индиан-Уэллс, где россиянка в полуфинале одолела вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши, а в финале была сильнее лидера мирового рейтинга Арины Соболенко из Белоруссии, она поднялась с одиннадцатой на шестую строчку в рейтинге WTA.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева получила неожиданное поздравление с победой на турнире в США.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами