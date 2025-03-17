17-летняя Андреева получила неожиданное поздравление с победой на турнире в США

Леброн Джеймс поздравил Андрееву с победой на турнире в Индиан‑Уэллсе

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трехкратный олимпийский чемпион Леброн Джеймс в своих социальных сетях поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан‑Уэллсе.

«Поздравляю! Рад, что помог, но, честно говоря, ты победила сама. Благодаря своему трудолюбию, целеустремленности и преданности своему делу. Продолжай в том же духе», — написал баскетболист.

В финальном матче Андреева обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Андреевой. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Эта победа позволила Андреевой впервые в карьере подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее Соболенко пошутила над Андреевой после своего поражения.