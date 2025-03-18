У «Спартака» украли коллекционные часы на 1 миллион рублей

У хоккейного московского клуба «Спартак» украли коллекционные часы на 1 миллион рублей, передает Mash.

Отмечается, что исчезло 17 наручных часов из 30 с символикой команды. Часы хранились в офисе команды в «Лужниках». Коллекцию часов изготовил завод «Ракета». Предположительно, часы могли украсть во время переезда команды из старого офиса в новый.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает третье место, набрав 83 очка.

5 февраля чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин, который на протяжении нескольких лет находился в федеральном розыске, был задержан в Москве. До этого атлет был задержан в 2019 году, тогда он украл мобильный телефон марки iPhone у жительницы Москвы. Спортсмена приговорили к принудительным работам, однако он смог скрыться. После этого Толстихин был объявлен в федеральный розыск.

Ранее «Спартак» разгромил СКА в матче КХЛ.