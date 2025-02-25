«Спартак» разгромил СКА в матче КХЛ

Московский «Спартак» разгромил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 7:2 в пользу гостей. СКА открыл счет уже на 20-й секунде — отличился Александр Никишин. Позднее в первом периоде он оформил дубль на 14-й минуте, но «Спартак» забил четыре: на 3-й минуте отличился Александр Беляев, на 13-й и 15-й — Александр Пашин, а на 16-й — Герман Рубцов. Во втором периоде «красно-белые» забросили три безответные шайбы — хет-трик оформил Пашин на 29-й минуте и по голу забили Михаил Мальцев (29-я минута) и Николай Голдобин (36-я минута).

По итогам этой встречи «Спартак» вернулся на второе место в Западной конференции. Коллектив набрал 76 очков и гарантировал себе выход в плей-офф. СКА с 71 баллом идет на седьмой строчке.

Действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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