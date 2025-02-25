Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» разгромил СКА в матче КХЛ

«Спартак» со счетом 7:2 разгромил СКА в КХЛ
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Московский «Спартак» разгромил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 7:2 в пользу гостей. СКА открыл счет уже на 20-й секунде — отличился Александр Никишин. Позднее в первом периоде он оформил дубль на 14-й минуте, но «Спартак» забил четыре: на 3-й минуте отличился Александр Беляев, на 13-й и 15-й — Александр Пашин, а на 16-й — Герман Рубцов. Во втором периоде «красно-белые» забросили три безответные шайбы — хет-трик оформил Пашин на 29-й минуте и по голу забили Михаил Мальцев (29-я минута) и Николай Голдобин (36-я минута).

По итогам этой встречи «Спартак» вернулся на второе место в Западной конференции. Коллектив набрал 76 очков и гарантировал себе выход в плей-офф. СКА с 71 баллом идет на седьмой строчке.

Действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Александр Овечкин рассказал, как перерыв на Турнир четырех наций повлиял на команду.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами