В Москве задержан чемпион России по легкой атлетике

Чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин, который на протяжении нескольких лет находился в федеральном розыске, был задержан в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации источника, спортсмен был задержан 4 февраля на станции метро «Тимирязевская» после того, как сотрудники правоохранительных органов остановили его для проверки документов. Толстихин прибыл в столицу в мае 2024 года.

До этого атлет был задержан в 2019 году, тогда он украл мобильный телефон марки IPhone у жительницы Москвы. Спортсмена приговорили к принудительным работам, однако он смог скрыться. После этого Толстихин был объявлен в федеральный розыск.

Спортсмен до этого дела уже совершал уголовные преступления: в 2017 году его осудили сразу по нескольким статьям за грабеж и кражу чужого имущества в крупном размере.

Толстихин — мастер спорта по легкой атлетике из Смоленской области. На его счету несколько побед в чемпионатах России и российских соревнованиях, а также он — участник чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу.

Ранее российская олимпийская чемпионка заявила о брезгливости к нейтральному статусу.