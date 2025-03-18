Легендарный тренер «Спартака»: матч с «Зенитом» был не самым важным

Экс-тренер «Спартака» Романцев: матч с «Зенитом» был не самым важным

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев после победы красно-белых над петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что матч с клубом с берегов Невы был не самым важным, передает «Спорт уик-энд».

«Матч получился очень интересным и важным. Однако не самым важным. Потому что самые важные еще впереди. Шансы команд по-прежнему — пятьдесят на пятьдесят», — сказал Романцев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее игру «Спартака» назвали чемпионской.