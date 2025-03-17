Игру «Спартака» назвали чемпионской

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» назвал чемпионской игру московской команды, однако отметил, что важно ее не растерять. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«На данный момент у этой команды лучшая игра в РПЛ. По накалу, движению, прессингу. Главное это сохранить, потому что впереди еще много туров. Если сохранить получится, тогда у команды будет хорошее окончание сезона. А если «Спартак» будет опять прыгать туда-сюда, тогда придется сложно», — заявил он.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом», которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу красно-белых. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Матчи 22-го круга Российской премьер-лиги состоятся в конце марта после перерыва на игры национальных сборных. «Спартак» 30 марта сразится на выезде с грозненским «Ахматом», игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Зенит» в тот же день примет казанский «Рубин», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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