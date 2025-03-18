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Российский экс-футболист: у «Зенита» вообще нет игры

Экс-футболист Дьяков заявил, что у «Зенита» нет игры
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский экс-футболист Виталий Дьяков в эфире радио «Движение» заявил, что у петербургского «Зенита» отсутствует чемпионская игра.

«Все матчи, которые играл «Зенит», явно не соответствовали чемпионской игре. Игры вообще нет. Семак не то чтобы ошибся, просто сама готовность игроков «Зенита» — в чем причина, сложно определить», — сказал Дьяков.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на выезде проиграл московскому «Спартаку». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее бывший российский футболист назвал виноватого в поражении «Зенита» от «Спартака».

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