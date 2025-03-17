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Теннисистка Швентек рассказала об инциденте во время матча с Андреевой

Швентек прокомментировала удар мячом в сторону болбоя в матче с Андреевой
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Susan Mullane-USA TODAY Sports/File Photo/REUTERS

Ига Швентек поделилась текстом, в котором рассказала о своем состоянии. Об этом она написала в своих социальных сетях.

«Я выразила разочарование способом, которым не горжусь. Не было намерения целиться мячом в кого-то, я просто хотела выпустить эмоции, ударив его о землю. Я сразу же извинилась перед болбоем, мы встретились взглядами и кивнули друг другу», — рассказала Швентек.

Во время полуфинала в Индиан-Уэллс против россиянки Мирры Андреевой польская спортсменка ударила мячом о корт — тот отскочил рядом с болбоем.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 в пользу Андреевой. Швентек, таким образом, не сумела защитить свой титул.

Андреева пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету ее соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск высказался о поражении Швентек от Андреевой в США.

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