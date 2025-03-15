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Вторая ракетка мира сорвалась на болбоя из-за поражения 17-летней Андреевой

Проигравшая Андреевой Швентек сорвала злость на болбое во время турнира
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Susan Mullane-USA TODAY Sports/File Photo/REUTERS

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Ига Швёнтек не смогла сдержать эмоций в матче с 11-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Теннисистка ударила мячом в сторону болбоя, разозлившись на его действия. Снаряд не попал в него. Пока неясно, будут ли применены в адрес Швентек какие-то санкции из-за агрессивного поведения.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 в пользу Андреевой. Швентек, таким образом, не сумела защитить свой титул.

Андреева пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету ее соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

За трофей Индиан-Уэллса Андреева сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, представляющей Белоруссию. Игра состоится 16 марта, ориентировочное время начала — 20:00 по московскому времени.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск высказался о поражении Швентек от Андреевой в США.

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