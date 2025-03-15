«Мне это не нравится»: премьер-министр Польши о победе Андреевой над Швентек

Премьер-министр Польши Туск высказался о поражении Швентек от Андреевой в США

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети заявил, что ему не нравится финал турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, где сыграют 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Белоруссии Арина Соболенко.

«Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе. Мне это не нравится. Угадайте почему. Но, в конце концов, это всего лишь теннис, не так ли?» — написал Туск.

В своем полуфинальном поединке Андреева одолела вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Соболенко победила американку Мэдисон Киз — 6:0, 6:1.

Андреева и Соболенко сыграют в финале турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. Игра состоится 16 марта, ориентировочное время начала — 20:00 по московскому времени.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Ранее Соболенко сравнила предстоящий матч с Андреевой с игрой старой матери и ребенка.