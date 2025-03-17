Карпин раскрыл, с кем проведет индивидуальные беседы в сборной России

Карпин заявил, что планирует поговорить с Дзюбой и Глушенковым

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что проведет индивидуальные беседы с нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой и футболистом «Зенита» Максимом Глушенковым на ближайшем сборе национальной команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Да, конечно. С кем, как я считаю, мне нужно поговорить. На данный момент точно поговорю с Дзюбой и с Глушенковым», — заявил Карпин.

13 марта Дзюба и Глушенков получили вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи.

В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА.

Ранее Дзюба ответил, стыдно ли ему за что-то.