«Есть как есть»: Дзюба ответил, стыдно ли ему за что-то

Дзюба о стыде: есть много вещей, которых лучше бы не случалось

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба поделился, испытывает ли он стыд за какой-то момент в жизни и футбольной карьере. Его слова приводит ТАСС.

«Есть ли момент в карьере или жизни, за который стыдно? Ну такого прям нет. Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать. Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить», — заявил он.

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Ранее жена Валерия Карпина в шутку сравнила себя с Дзюбой.