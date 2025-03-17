«400 кг взрывчатки»: неизвестный сообщил о минировании арены во время матча «Спартак» — «Зенит»

Неизвестный сообщил о минировании стадиона во время матча «Спартака» с «Зенитом»

Неизвестный сообщил о минировании московского стадиона «Лукойл Арена» во время матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, первый звонок поступил в отделение полиции, когда подходил к концу первый тайм. Неизвестный сообщил, что взрыв может произойти в любой момент. Позднее злоумышленник позвонил вновь и заявил, что под трибунами находится 400 килограммов взрывчатки с дистанционным управлением. Он потребовал, что всех эвакуировали в течение 30 минут.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к решению не прерывать встречу, и матч был доигран. Арену при помощи служебных собак проверили на предмет наличия взрывчатых веществ.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Матчи 22-го круга Российской премьер-лиги состоятся в конце марта после перерыва на игры национальных сборных. «Спартак» 30 марта сразится на выезде с грозненским «Ахматом», игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Зенит» в тот же день примет казанский «Рубин», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Ранее появилась информация, что «Спартак» накажут после матча с «Зенитом».