«Спартак» накажут после матча с «Зенитом»

КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков по итогам матча с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) намерен рассмотреть поведение фанатов московского «Спартака» на матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом сообщил глава ведомства Артур Григорьянц в комментарии «Спорт-Экспрессу».

«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия, две дымовые шашки. Болельщики хозяев также бросали предметы на прилегающие к полю территории. Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбительные и ненормативные выражения. Это седьмое нарушение в сезоне у клуба», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Матчи 22-го круга Российской премьер-лиги состоятся в конце марта после перерыва на игры национальных сборных. «Спартак» 30 марта сразится на выезде с грозненским «Ахматом», игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Зенит» в тот же день примет казанский «Рубин», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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