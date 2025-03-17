«Может, дело не в ней»: Соболенко о победе Андреевой на турнире в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко высказалась о поражении от 17-летней Мирры Андреевой в финале турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, отметив важность работы людей, которые окружают россиянку. Ее слова приводит The Tennis Letter в социальной сети X.

«Может, дело даже не в ней, а больше в ее семье, потому что она еще слишком молода, и, возможно, это решение команды, семьи. Так что это здорово, и я рада за нее», — сказала Соболенко.

Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Андреевой. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Эта победа позволила Андреевой впервые в карьере подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее Мария Шарапова поздравила Андрееву с победой на турнире в США.