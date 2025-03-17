«Очень заслуженно»: Шарапова поздравила 17-летнюю Андрееву с победой на турнире в США

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова на своей странице в социальных сетях поздравила 17-летнюю российскую теннисистку с победой над белоруской Ариной Соболенко в финале турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.

«Мирра, поздравляю! Такая уравновешенная. Очень заслуженно», — написала Шарапова.

Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Андреевой. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Эта победа позволила Андреевой впервые в карьере подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее Соболенко обратилась к Андреевой после финала в США.