Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» на золото РПЛ после победы над «Зенитом»

Суперкомпьютер не поставил «Спартак» выше «Зенита» после победы в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» имеет больше шансов на победу в чемпионате России по футболу, чем московский «Спартак», согласно новому пересчету данных от суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports.

«Зенит» остается лидером рейтинга, несмотря на поражение от «Спартака» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), и имеет 29,7%, что является вторым результатом. Лидирует в этом рейтинге «Краснодар», у которого 47,3%. «Спартак» замыкает топ-3 — 18,7%.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом», которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу красно-белых. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Матчи 22-го круга Российской премьер-лиги состоятся в конце марта после перерыва на игры национальных сборных. «Спартак» 30 марта сразится на выезде с грозненским «Ахматом», игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Зенит» в тот же день примет казанский «Рубин», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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