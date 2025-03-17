В глазах Семака увидели безысходность после поражения «Зенита» от «Спартака»

Известный футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что ему жалко смотреть на глаза главного тренера петербургского «Зенита» Сергей Семака после поражения от московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это глаза измученного человека, который не понимает, как исправить ситуацию, что поменять. В его глазах – только безысходность. А у Станковича совсем другие эмоции. Эти эмоции на «Зенит» тоже влияют. И у Семака, именно сегодня, не та аура, при которой выигрываются чемпионства», — сказал Созин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Матчи 22-го круга Российской премьер-лиги состоятся в конце марта после перерыва на игры национальных сборных. «Спартак» 30 марта сразится на выезде с грозненским «Ахматом», игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Зенит» в тот же день примет казанский «Рубин», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Ранее «Зените» заявили о несправедливости поражения от «Спартака».