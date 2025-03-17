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В глазах Семака увидели безысходность после поражения «Зенита» от «Спартака»

Эксперт Созин назвал главного тренера «Зенита» Семака измученным человеком
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Известный футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что ему жалко смотреть на глаза главного тренера петербургского «Зенита» Сергей Семака после поражения от московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это глаза измученного человека, который не понимает, как исправить ситуацию, что поменять. В его глазах – только безысходность. А у Станковича совсем другие эмоции. Эти эмоции на «Зенит» тоже влияют. И у Семака, именно сегодня, не та аура, при которой выигрываются чемпионства», — сказал Созин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Матчи 22-го круга Российской премьер-лиги состоятся в конце марта после перерыва на игры национальных сборных. «Спартак» 30 марта сразится на выезде с грозненским «Ахматом», игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Зенит» в тот же день примет казанский «Рубин», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Ранее «Зените» заявили о несправедливости поражения от «Спартака».

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