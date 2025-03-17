В «Зените» оценили судейство матча против «Спартака»

Тренер «Зенита» Семак заявил о неоднозначном судействе в игре со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что судейство игры оставляло желать лучшего. Его слова приводит «Газета.Ru».

По мнению специалиста, главный арбитр Сергей Иванов мог в некоторых ситуациях принять иные решения.

«Скорее всего, вторая карточка Рябчуку была, Бабичу тоже можно было дать. По забитому мячу сложно понять — был офсайд или нет, по телекартинке мы думаем, что у Мартинса колено было чуть впереди колена Нино. Наверняка у VAR были ракурсы, через которые видно, что офсайда нет», — заявил Семак.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Иванов.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит» имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Ранее тренер «Спартака» объяснил, чем важна для него победа над «Зенитом».