Тренер «Спартака» объяснил, чем важна для него победа над «Зенитом»

Тренер Станкович заявил, что не считает победу над «Зенитом» важнейшей в карьере

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что был шокирован в тот момент, когда соперник сравнял счет. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Это не самая важная победа в моей карьере. Я знаю, что это первая победа над «Зенитом» с 2017 года, это первая победа при полных трибунах за долгое время, но это не самый главный успех. Сергей Семак — отличный тренер, который выиграл множество трофеев. Здорово, что удалось обыграть его команду. Моей тренерской карьере всего пять-шесть лет, все самые важные победы еще впереди», — заявил Станкович.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Иванов.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит» имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Ранее Сергей Семак заявил, что игра со «Спартаком» была ничейной.