В «Зените» заявили о несправедливости поражения от «Спартака»

Тренер «Зенита» Семак заявил, что игра со «Спартаком» была ничейной

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что прошедший матч заслуживал ничейного исхода. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Думаю, что более справедливым был бы ничейный результат. Голевых моментов то особо не было, по их количеству вряд ли у какой-то команды преимущество. Я не думаю, что пас на Мартинса при втором мяче был голевым. На мой взгляд, игра была ничейной, повторюсь», — заявил Семак.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Иванов.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит» имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Ранее тренер «Спартака» объяснил, что шокировало его в матче с «Зенитом».