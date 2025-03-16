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17-летняя Андреева получила предупреждение в финале с Соболенко

Андреева получила предупреждение после проигранного сета в финале турнира в США
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Jonathan Hui-Imagn Images/Reuters

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева получила предупреждение от судьи по ходу финала турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, представляющей Белоруссию. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Россиянка была предупреждена после проигранного со счетом 2:6 первого сета из-за того, что ударила ракеткой по мячу в сторону публики.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В своем полуфинальном поединке Андреева одолела вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Соболенко победила американку Мэдисон Киз — 6:0, 6:1.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Ранее премьер-министра Польши обвинили в глупом поведении из-за Андреевой.

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