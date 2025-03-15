Премьер-министра Польши обвинили в глупом поведении из-за Андреевой

Депутат Свищев о реакции Туска на победу Андреевой: это очень глупое поведение

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал премьер-министра Польши Дональда Туска за его недовольство тем, что в финале турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе сыграют 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Белоруссии Арина Соболенко. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Вместо того, чтобы поддержать свою спортсменку и поздравить с победой нашу Мирру Андрееву, он начинает политизировать спорт для того, чтобы создать скандальную ситуацию из ничего. Это очень глупое поведение», — заявил Свищев.

В своем полуфинальном поединке Андреева одолела вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Соболенко победила американку Мэдисон Киз — 6:0, 6:1.

Андреева и Соболенко сыграют в финале турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. Игра состоится 16 марта, ориентировочное время начала — 20:00 по московскому времени.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница трех турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Ранее Соболенко сравнила предстоящий матч с Андреевой с игрой старой матери и ребенка.