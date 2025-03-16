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Станкович назвал игру «Спартака» с «Зенитом» идеальной

Тренер Станкович заявил, что «Спартак» провел идеальный матч против «Зенита»
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что его команда провела идеальный матч. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мне не очень нравится говорить об отдельных футболистах, потому что каждый из них внес частичку себя для того, чтобы добиться результата. Что касается Кристофера, то мы верили в него, немного поменяли роль, и он смог показать себя во всей красе. Мы сегодня провели идеальный матч, действовали грамотно против очень сильного соперника», — заявил Станкович.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Иванов.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Ранее Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» проиграл «Спартаку».

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