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Семак объяснил, почему «Зенит» проиграл «Спартаку»

Тренер «Зенита» Семак объяснил поражение «Спартаку» собственными ошибками
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что его команда потерпела поражение из-за собственных ошибок. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Напряженная игра, повезло чуть больше в реализации «Спартаку», они реализовали свои моменты. Мы медленно контролировали мяч, нужно было гораздо быстрее играть. К сожалению, пропустили из-за наших собственных ошибок. Безусловно, обидно проигрывать игру, но это уже пройденный этап, будем готовиться к следующей встрече», — заявил Семак.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Иванов.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Ранее фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» — позор российского футбола».

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