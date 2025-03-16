17-летняя Андреева обыграла Соболенко и выиграла титул в США

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.

Российская спортсменка в финале обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко, которая представляет Белоруссию. Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3.

Андреева выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Для Андреевой эта победа стала второй подряд на турнирах-«тысячниках».

В своем полуфинальном поединке Андреева одолела вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Соболенко победила американку Мэдисон Киз — 6:0, 6:1.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее премьер-министра Польши обвинили в глупом поведении из-за Андреевой.