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Фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» — позор российского футбола»

Болельщики «Спартака» назвали «Зенит» позором российского футбола на матче РПЛ

Болельщики московского «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку в адрес петербургского «Зенита» на матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Фанаты с трибун кричали «Зенит» — позор российского футбола.

Встреча проходит в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Завершен первый тайм, впереди «Спартак» со счетом 1:0. Гол в поединке оформил Кристофер Мартинс на второй компенсированной минуте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Иванов.

В турнирной таблице чемпионата страны до матча «Зенит» шел на второй строчке, имея в активе 43 балла. «Спартак» отставал от соперника на три очка и занимал третью строчку. Лидер — «Краснодар», в активе команды 46 баллов после сыгранного матча 21-го тура РПЛ,

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Ранее Валерий Карпин приехал на матч «Спартак» — «Зенит».

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