Карпин приехал на матч «Спартак» — «Зенит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин приехал на матч Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором московский «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом», передает «Чемпионат».

Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» идет на втором месте в РПЛ, набрав 43 очка. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар». Южане набрали 46 баллов и имеют матч в запасе. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов. Четвертое место в чемпионате России занимает «Локомотив», набрав 40 баллов. Красно-зеленые сыграли на одну игру больше, чем «Спартак».

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Спартак» не может обыграть «Зенит» в РПЛ с ноября 2017 года. Тогда красно-белые одержали победу на своем поле. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Ранее были объявлены стартовые составы на матч «Спартака» — «Зенит».