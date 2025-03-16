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«В следующей игре»: Кузнецов пошутил о погоне Овечкина за Гретцки

Форвард Кузнецов пошутил, что Овечкин в одной игре забросит восемь шайб
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Wendell Cruz/IMAGN IMAGES/Reuters

Российский нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов пошутил по поводу погони своего соотечественника — капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, Овечкин скоро побьет рекорд. В этом сезоне. Думаю, восемь голов в следующей игре забьет», — заявил Кузнецов.

39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887.

Лидером по этому показателю остается Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Из-за этого поражения «столичные» прервали победную серию, которая насчитывала пять игр. Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес бросок в створ ворот.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Детройт Ред Уингз». Встреча пройдет 19 марта, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее в НХЛ обновили прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.

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