В НХЛ обновили прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В НХЛ прогнозируют, что Овечкин побьет снайперский рекорд Гретцки 12 апреля

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз по дате, когда российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в лиге.

Российский хоккеист забрасывает в среднем 0,67 шайб за игру. При таком показателе Овечкин побьет снайперский рекорд 12 апреля в гостевом матче с «Коламбус Блю Джекетс».

Овечкин забил шайбу в матче чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс» (5:1). 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887.

Лидером по этому показателю остается Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Из-за этого поражения «столичные» прервали победную серию, которая насчитывала пять игр. Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес бросок в створ ворот.

Ранее билеты на игры «Вашингтона» подорожали в два раза из-за Овечкина.