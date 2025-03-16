Объявлены стартовые составы на матч «Спартака» — «Зенит»

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

Барриос, Зделар, Мантуан, Луис Энрике Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде, Умяров, Денисов, Мартинс.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Глушенков, Кассьерра, Гонду, Барриос, Зделар, Мантуан, Луис Энрике.

Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов. Четвертое место в чемпионате России занимает «Локомотив», набрав 40 баллов. Красно-зеленые сыграли на одну игру больше, чем «Спартак».

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Спартак» не может обыграть «Зенит» в РПЛ с ноября 2017 года. Тогда красно-белые одержали победу на своем поле. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Ранее экс-футболист сборной России рассказал, для чего существует «Зенит».