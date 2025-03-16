Экс-футболист сборной России рассказал, для чего существует «Зенит»

Бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что траты петербургского «Зенита» являются эффективными, передает «Чемпионат».

«Люди же выигрывают трофеи. Поэтому затраты оправдываются. «Зенит» существует ради того, чтобы выигрывать золотые медали. В это и вкладываются», — сказал Широков.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов. Четвертое место в чемпионате России занимает «Локомотив», набрав 40 баллов. Красно-зеленые сыграли на одну игру больше, чем «Спартак».

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее легенда ЦСКА объяснил, что в игре «Спартака» и «Зенита» будет значить полный стадион.