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Экс-футболист сборной России рассказал, для чего существует «Зенит»

Экс-футболист Широков: «Зенит» существует, чтобы выигрывать золотые медали
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ФК «Зенит»

Бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что траты петербургского «Зенита» являются эффективными, передает «Чемпионат».

«Люди же выигрывают трофеи. Поэтому затраты оправдываются. «Зенит» существует ради того, чтобы выигрывать золотые медали. В это и вкладываются», — сказал Широков.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов. Четвертое место в чемпионате России занимает «Локомотив», набрав 40 баллов. Красно-зеленые сыграли на одну игру больше, чем «Спартак».

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее легенда ЦСКА объяснил, что в игре «Спартака» и «Зенита» будет значить полный стадион.

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