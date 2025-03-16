Темнокожий спортсмен впервые стал чемпионом Петербурга по боксу

Уроженец Камеруна Онголо Онголо Луис Тоби стал чемпионом Санкт-Петербурга по боксу в весовой категории до 92 кг. В финале, который проходил в КСК «Арена», он встретился с боксером Никитой Батечко.

По итогам встречи камерунец стал первым чернокожим чемпионом города. Теперь Луис Тоби представит Петербург на чемпионате России.

Известно, что Луис Тоби приехал в Россию ради учебы, но столкнулся с финансовыми трудностями. Спортсмен начал заниматься боксом во Владикавказе. По словам боксера, победа в турнире стала для него большим шагом. Теперь камерунец намерен стать чемпионом мира, отметил Луис Тоби.

12 марта боксер из Московской области Ян Богданов занял первое место на Кубке мира среди юниоров «Жемчужина Адриатики». Спортсмен выступал в весовой категории 92 кг. В четвертьфинале спортсмен победил боксера из Казахстана, в полуфинале — спортсмена из Киргизии, а в финале Богданов оказался сильнее еще одного боксера из Казахстана.

Ранее чемпион мира по боксу разбил яйцо о голову соперника.