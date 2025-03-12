Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боксер из Подмосковья стал победителем кубка мира среди юниоров

Спортсмен из Московской области выиграл кубок мира по боксу среди юниоров
close
Unsplash

Боксер из Московской области Ян Богданов занял первое место на Кубке мира среди юниоров «Жемчужина Адриатики», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Богданов выступал в весовой категории 92 кг. В четвертьфинале спортсмен победил боксера из Казахстана, в полуфинале — спортсмена из Киргизии, а в финале Богданов оказался сильнее еще одного боксера из Казахстана.

Всего в рамках турнира было разыграно 13 комплектов медалей у юниоров и 12 — у юниорок.

В соревнованиях приняли участие 220 боксеров из 21 страны. Сборная России на турнире заработала 14 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.

По итогам турнира Россия заняла первое общекомандное место. Соревнования проходили в Будве (Черногория) с 3 по 9 марта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами