Боксер из Подмосковья стал победителем кубка мира среди юниоров

Спортсмен из Московской области выиграл кубок мира по боксу среди юниоров

Боксер из Московской области Ян Богданов занял первое место на Кубке мира среди юниоров «Жемчужина Адриатики», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Богданов выступал в весовой категории 92 кг. В четвертьфинале спортсмен победил боксера из Казахстана, в полуфинале — спортсмена из Киргизии, а в финале Богданов оказался сильнее еще одного боксера из Казахстана.

Всего в рамках турнира было разыграно 13 комплектов медалей у юниоров и 12 — у юниорок.

В соревнованиях приняли участие 220 боксеров из 21 страны. Сборная России на турнире заработала 14 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.

По итогам турнира Россия заняла первое общекомандное место. Соревнования проходили в Будве (Черногория) с 3 по 9 марта.