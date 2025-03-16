Определился победитель Кубка Первого канала по фигурному катанию

Команда Щербаковой второй раз подряд победила в Кубке Первого канала

В Челябинске завершился Кубок Первого канала по фигурному катанию, победителем которого стала команда Анны Щербаковой.

Команда Щербаковой набрала 101 балл. Второе место заняла команда Алины Загитовой с 95 баллами. На третьем месте финишировала команда Александры Трусовой, набрав 92 балла. Стоит отметить, что перед вторым днем соревнований команда Трусовой отставала от команды Загитовой на 11 баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее россиянин впервые в истории исполнил четверной аксель на льду Байкала.